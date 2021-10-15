Казахстанские теннисисты вышли в полуфиналы турнира ITF в ЮАР
Честь Казахстана на престижном турнире защищают Максим Батютенко, Ислам Орынбасар, Татьяна Николенко, Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова.
Ислам Орынбасар завершил свое выступление в первом круге, уступив египтянину Хадель Эль Корди — 5:7, 3:6. Максим Батютенко в четвертьфинале разгромил Шай Бар Менахема из Израиля со счетом 6:1, 6:0 и уже завтра в ½ финала сыграет против местного теннисиста Коннора Хенри.
У девушек Жанель Рустемова во втором раунде проиграла Анджеле Окутои из Кении — 3:6, 4:6. Третья ракетка турнира, Аружан Сагандыкова во втором круге в напряженном трехсетовом мачте уступила француженке Кларе Квагенбаум — 6:7, 7:5, 1:6. А Татьяна Николенко в четвертьфинале сломила сопротивление Ферель Бен Хассены из Туниса со счетом 5:7, 6:3, 6:4. В полуфинале уроженка Усть-Каменогорска сыграет с кенийкой Анджелой Окутои.