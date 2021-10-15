Казахстанские теннисисты вышли в полуфиналы турнира ITF в ЮАР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В южно-африканском городе Стелленбосе завершились матчи 1/4 финала турнира третьей категории серии ITF Juniors до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Честь Казахстана на престижном турнире защищают Максим Батютенко, Ислам Орынбасар, Татьяна Николенко, Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова.

Ислам Орынбасар завершил свое выступление в первом круге, уступив египтянину Хадель Эль Корди — 5:7, 3:6. Максим Батютенко в четвертьфинале разгромил Шай Бар Менахема из Израиля со счетом 6:1, 6:0 и уже завтра в ½ финала сыграет против местного теннисиста Коннора Хенри.

У девушек Жанель Рустемова во втором раунде проиграла Анджеле Окутои из Кении — 3:6, 4:6. Третья ракетка турнира, Аружан Сагандыкова во втором круге в напряженном трехсетовом мачте уступила француженке Кларе Квагенбаум — 6:7, 7:5, 1:6. А Татьяна Николенко в четвертьфинале сломила сопротивление Ферель Бен Хассены из Туниса со счетом 5:7, 6:3, 6:4. В полуфинале уроженка Усть-Каменогорска сыграет с кенийкой Анджелой Окутои.