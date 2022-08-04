4 Августа 2022 19:29

Казахстанские теннисисты вышли в полуфинал юниорского ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В чешском городе Простеев, уверенно обыграв со счетом 2:0 команду Словении, казахстанцы Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков шагнули в полуфинал командного чемпионата мира 2022 года среди юниоров до 14 лет., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Капитан команды Сергей Квак на стартовую игру вновь выставил Даниэля Тазабекова, который в очередной раз оправдал доверие. В игре против Свита Сульича Даниэль продемонстрировал хладнокровие. Несмотря на проигранный первый сет 4:6, во второй партии Тазабеков быстро вернулся в игру и на тай-брейке дожал оппонента – 7:6 (8:6).

В решающей третьей партии Даниэль сразу повел 4:1. В шестом гейме Сульич взял медицинский тайм-аут. После юный казахстанец продолжил свой натиск и уверенно довел игру до 6:2.

Ранее, в заключительном третьем матче групповой стадии, казахстанцы сенсационно одолели действующих чемпионов мира - сборную Италии.