Казахстанские теннисисты вышли в основную сетку турнира в Базеле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов успешно прошли квалификацию турнира ATP в Базеле (Швейцария) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Голубев и Недовесов одержали победу в трех сетах над американцами Натаниэлем Ламмонсом и Джексоном Уитроу — 6:3, 3:6, 10:3. В основной сетке первыми соперниками казахстанского дуэта будут британец Ллойд Гласспул и финн Харри Хелиоваара.

Победители турнира в Базеле заработают 131 тыс. 170 евро и получат 500 рейтинговых очков. На данный момент Андрей Голубев в рейтинге ATP в парном разряде занимает 54-е место, а Александр Недовесов — 61-е.