Казахстанские теннисисты вышли в финал «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы продолжаем творить историю и делаем это вместе с вами», - отметил после окончания полуфинального матча Андрей Голубев.

Сегодня, на центральным корте «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрие наши ребята впервые в истории казахстанского тенниса в мужском парном разряде вышли в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинале наш дуэт обыграл испанцев Пабло Андухара/Педро Мартинеса.

В первом сете казахстанцы проиграли 1:6. Во втором игра шла вровень вплоть до 9 гейма. Единственный брейк-пойнт позволил Александру и Андрею забрать вторую партию – 6:4. В решающем сете казахстанцы вновь в стартовом гейме сделали брейк. Этого им хватило, чтобы довести матч до победы и подарить всем казахстанцам выход в исторический финал Открытого чемпионата Франции.

Встреча продлилась 1 час и 45 минут. За это время Бублик и Голубев сумели реализовать два брейк-пойнта из двух, восемь раз подать навылет и допустить две двойные ошибки. В свою очередь, Андухар и Мартинес записали в свой актив три брейк-пойнта из шести и допустили четыре двойные ошибки. В решающей битве за титул казахстанцы сыграют с победителями полуфинальной пары Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия).

Таким образом, Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграют в финале турнира серии «Большого шлема». До этого, семь лет назад на «Ролан Гаррос» Андрей доходил до полуфинала с австралийцем Сэмом Гротом. Александр же играл в полуфинале на Australian Open вместе с еще одним казахстанцем Михаилом Кукушкиным.