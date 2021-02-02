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    19:11, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты вышли в финал квалификации турнира серии ITF Men's World Tennis Tour Nur-Sultan

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовали игры квалификации одиночного разряда первого в текущем году казахстанского турнира серии ITF Men's World Tennis Tour с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Федерации сообщили, что в первый игровой день квалификации на корт вышли 10 казахстанских теннисистов, из которых двое прошли в финальную стадию.

    Тимур Хабибулин одержал победу над узбекским спортсменом Санетуллой Катыбаевым — 6:4, 6:3. За 1 час и 30 минут игры казахстанец совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 10. Завтра, в финале квалификации 25-летний казахстанец встретится с итальянцем Джакомо Дамбрози, который был сильнее Кирилла Колганова (Казахстан) - 6:1, 6:2.

    «Не скажу, что все прошло по плану, игра получилась нервная, я думаю, причина в том, что это мой первый турнир после долгой паузы. Давно ждал соревнования, хотелось поскорее войти в игровой ритм. Повезло, что соперник попался не такой сильный. Завтра ожидается тяжелый матч против итальянца, настрой боевой, будем биться, назад дороги нет», - отметил Тимур Хабибулин.

    Еще один представитель Казахстана Сагадат Аяп в напряженной двухчасовой игре одержал тяжелую, но трудовую победу над финном Ээро Васой со счетом 6:2, 2:6, 10:8. За 2 часа и 18 минут игры Сагадат совершил 6 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов из 14. 2 февраля в финале квалификации 25-летний казахстанец встретится с белорусом Микалайем Халиаком, который победил казахстанца Арсланбека Айткулова - 6:2, 6:3.

    «Тяжелый матч. Думаю, мы оба сыграли очень хорошо. В первом сете действовал неплохо, выиграл легко, но во втором сете у меня было не так много шансов, а соперник играл невероятно. В решающей партии я боролся и делал все для победы», - сказал Сагадат Аяп.




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