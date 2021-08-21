Казахстанские теннисисты вышли в два финала турниров парного разряда

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Недовесов в паре с украинцем Денисом Молчановым вышли в финал парного разряда «Челленджера» в Люденшайде (Германия). В полуфинале они обыграли Андре Бегемана (Германия) и Альбано Оливетти (Франция) 7:6, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ФТК.

Теннисисты провели на корте 1 час и 32 минуты. На двоих Александр и Денис подали один эйс и реализовали два из восьми брейк-пойнтов. За чемпионство казахстанско-украинская пара поборется с братьями Шабановыми из Хорватии. В текущем сезоне совместно Недовесов и Молчанов уже выиграли четыре титула на «Челленджерах», а лично Александр - ещё два.

В Тунисе на турнире серии ITF M15 Бейбит Жукаев и Тимур Хабибулин дошли до решающей встречи. Вчера казахстанская пара в двух сетах взяла верх над японским дуэтом Шинтаро Имай/Наоки Таджима– 6:3, 6:3 и уже сегодня вечером им предстоит сыграть с австралийцами Блэйком Эллисом/Дэном Свинни.

Зарина Дияс уступила представительнице США Энн Ли в четвертьфинальном матче турнира серии WTA 125 в Чикаго. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 3:6.