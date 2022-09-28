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    13:52, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфиналы турниров WTA и ATP

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисисты из Казахстана Анна Данилина, Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфиналы турниров WTA и ATP, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Андрей Голубев и Александр Недовесов пробились во второй круг турнира серии ATP 250 в Софии. На старте лидеры мужской сборной Казахстана в парном разряде обыграли в двух сетах Филиппа Освальда (Австрия)/Робина Хасе (Нидерланды) – 6:3, 7:6 (7:5). Соперников по следующей встрече наши узнают после поединка между Уго Нисом (Монако)/Яном Зелински (Польша) и дуэтом Хантер Рис (США)/Шимон Валков (Польша).

    Тем временем, в итальянской Парме в парном разряде ивента серии WTA 250 Parma Ladies Open Анна Данилина также вышла в четвертьфинал.

    Казахстанка вместе с представительницей Чехии Джесикой Малечковой разгромили Эмили Эпплтон (Великобритания)/Куинн Глисон (США). Борьбы вообще не получилось: Данилина и Малечкова отдали в первом сете всего один гейм, а вторую партию и вовсе забрали под ноль – 6:0.

    Соперницы казахстанско-чешской пары определятся в поединке между россиянками Ангелиной Габуевой/Анастасией Захаровой против чешек Мириам Колодзиевой/Анастасией Детюк.







    Фото: ktf.kz

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