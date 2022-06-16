16 Июня 2022 19:25

Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Уичито, штат Канзас, США продолжается турнир серии ITF с призовым фондом 25 тыс. долларов США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Денис Евсеев и Бейбит Жукаев вышли в четвертьфинал парного разряда. На старте казахстанцы обыграли местный дуэт – Александра Ричардса/Авери Завалу со счетом 6:2, 6:4.

В первом раунде одиночки Бейбит уверенно победил канадца Джошуа Лападату – 6:4, 6:2, дальше уроженцу города Актау предстоит сыграть с американцем Ноа Чаттером.

Успешно начал свое выступление в одиночке и Денис. В дебютной игре казахстанец обыграл еще одного американца Джошуа Шехи – 6:4, 6:4 и теперь во втором круге сразится с Райаном Шейном (США).