20:06
16 Июня 2022 19:25
Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Уичито, штат Канзас, США продолжается турнир серии ITF с призовым фондом 25 тыс. долларов США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Денис Евсеев и Бейбит Жукаев вышли в четвертьфинал парного разряда. На старте казахстанцы обыграли местный дуэт – Александра Ричардса/Авери Завалу со счетом 6:2, 6:4.
В первом раунде одиночки Бейбит уверенно победил канадца Джошуа Лападату – 6:4, 6:2, дальше уроженцу города Актау предстоит сыграть с американцем Ноа Чаттером.
Успешно начал свое выступление в одиночке и Денис. В дебютной игре казахстанец обыграл еще одного американца Джошуа Шехи – 6:4, 6:4 и теперь во втором круге сразится с Райаном Шейном (США).
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