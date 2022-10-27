Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира в Базеле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев пробились в четвертьфинал парного разряда турнире в Базеле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

Соревнования проходят на харде в помещении. В матче 1/8 финала, который длился один час и 26 минут они сыграли с британо-финским дуэтом Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 10:3.

В четвертьфинале казахстанцы сыграют с Рафаэлем Матосом (Бразилия) и Давидом Вегой Эрнандесом (Испания).

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик дебютировал на хардовом турнире в помещении в швейцарском Базеле. Он одержал победу во встрече с российским теннисистом Асланом Карацевым (60 ракетка мира) в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.





















Фото: ktf.kz