22:44, 26 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира в Базеле
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев пробились в четвертьфинал парного разряда турнире в Базеле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.
Соревнования проходят на харде в помещении. В матче 1/8 финала, который длился один час и 26 минут они сыграли с британо-финским дуэтом Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 10:3.
В четвертьфинале казахстанцы сыграют с Рафаэлем Матосом (Бразилия) и Давидом Вегой Эрнандесом (Испания).
Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик дебютировал на хардовом турнире в помещении в швейцарском Базеле. Он одержал победу во встрече с российским теннисистом Асланом Карацевым (60 ракетка мира) в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.
Фото: ktf.kz