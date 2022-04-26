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Казахстанские теннисисты вышли в 1/4 финала квалификации чемпионата мира до 14 лет

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Апреля 2022, 22:27
Казахстанские теннисисты вышли в 1/4 финала квалификации чемпионата мира до 14 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели на групповом этапе квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under наши юниоры разгромили сборную Шри-Ланки со счетом 3:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В стартовой игре Даниэль Тазабеков уверенно обыграл Кадера Баситху – 6:2, 6:1.

Зангар Нурланулы принес в копилку сборной второе очко, победив Литу Джабанду – 6:2, 6:0. В заключительном парном матче Зангар с Дамиром Жалгасбаем принесли Казахстану третью победу и путевку в четвертьфинал.

Завтра казахстанской сборной предстоит сыграть против Пакистана. По сути, это игра для казахстанцев ничего не значит, так как уже обеспечено место в четвертьфинале квалификации чемпионата мира.

Жеребьевка стадии 1/4-й пройдет 27 апреля вечером. В финальный этап пробьются четыре команды.

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