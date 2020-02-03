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Казахстанские теннисисты выиграли турнир во Франции

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Февраля 2020, 12:12
Казахстанские теннисисты выиграли турнир во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев выиграли турнир серии ATP Challenger в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финальном поединке нашим теннисистам предстоял поединок против дуэта из Хорватии Иван Сабанов/Матей Сабанов. Пара Недовесов/Голубев одержали уверенную победу над соперниками со счетом 6:4, 6:2.

Отметим, что это второй титул казахстанских теннисистов в этом сезоне. Ранее дуэт Недовесов/Голубев выиграли турнир в Бангкоке.


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