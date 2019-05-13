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16:10 220
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16:03 206
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Казахстанские теннисисты выиграли чемпионат Азии среди юниоров в Ташкенте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два казахстанских теннисиста Максим Батютенко и Сандугаш Кенжибаева стали победителями закрытого чемпионата Азии среди юниоров в Ташкенте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В Ташкенте завершился международный турнир по теннису среди юниоров в возрасте до 14 лет ITF Development Championships 2019.
Победителями данного турнира стали молодые теннисисты Максим Батютенко из Караганды и Сандугаш Кенжибаева из Астаны.
Во втором круге Максим выбил из борьбы первого сеянного турнира Х. Менона (Малайзия) со счетом 6-0, 6-3. В полуфинале он встречался с корейцем Жангиом Ким, который уступил нашему теннисисту со счетом 6-4, 6-4. В борьбе за первое место в турнире Батютенко сразился со второй ракеткой турнира таиландцем С. Саеоуи и выиграл со счетом 6-4, 6-1.
Среди девочек турнир выиграла также наша соотечественница, которая в полуфинальной встрече обыграла кореянку Сеин Мионг со счетом 6-1, 6-2. В финале соревнований Сандугаш сыграла с Пари Сингх из Индии и победила с исходом 6-4, 6-3.
Оба молодых теннисиста за победу в этом чемпионате получили грант от Международной Федерации тенниса (ITF) на поездку уже этим летом в Европу для участия в турнирах европейской серии высшей категории.
Помимо этого Максим Батютенко и Ерасыл Ердилда дошли до полуфинала в парных выступлениях и стали обладателями третьего места в данной категории. Ребята уступили лишь корейско-таиландской паре Жангиом Ким и Супхават Саеоуи о счетом 6-4, 6-2.
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