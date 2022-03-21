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    14:05, 21 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в рейтинге ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стремительный взлет и повторение рекордов. Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в рейтинге ATP. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первой тройке произошли изменения: на лидирующую позицию вышел серб Новак Джокович, сместивший на вторую строчку представителя России Даниила Медведева. На третье место с четвертого поднялся испанец Рафаэль Надаль.

    Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик отыграл одну строчку и стал 32-м. Михаил Кукушкин потерял четыре отметки — 158-й, Дмитрий Попко — 175-й (-9). Тимофей Скатов, дошедший до полуфинала «Челленджера» в Италии, поднялся сразу на 28 строк и ворвался в ТОП-200 под 193-м номером.

    В парном разряде первую тройку составляют хорват Мате Павич, на второе место поднялся Джо Сэлисбери из Великобритании, а на третью строку сместился другой хорватский спортсмен Никола Мектич.

    Андрей Голубев поднялся на две позиции и повторил свой личный рекорд парного разряда — 25-е место. То же самое сделал Александр Недовесов — 63-й. Александр Бублик стал выше на одно место — 66-й.

    Как сообщалось ранее, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое положение в ТОП-20 рейтинга WTA.



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