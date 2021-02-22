Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в рейтинге ATP после Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов по итогам Australian Open-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил победитель турнира, серб Новак Джокович, на втором месте остался испанец Рафаэль Надаль, а третью позицию занял финалист Australian Open Даниил Медведев из России.

Представители Казахстана в первой сотне ухудшили свое положение: Александр Бублик сместился с 45-й позиции на 46-ю, Михаил Кукушкин потерял четыре строчки, став 94-м. Дмитрий Попко опустился на десять строк — 180-й.

В парном рейтинге ТОП-3 осталась прежней: первые две позиции занимают колумбийцы Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль, а третья строчка принадлежит аргентинцу Горасио Себальосу.

Казахстанец Андрей Голубев отыграл восемь строк и занял 76-е место, Кукушкин — 80-й (-4), Бублик — 92-й (-2), Александр Недовесов — 114-й (-2).