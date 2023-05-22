Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в обновленном рейтинге ATP

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Мая 2023, 10:36
Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в обновленном рейтинге ATP Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первое место вышел испанец Карлос Алькарас, вторым стал россиянин Даниил Медведев, на третью строчку сместился сербский теннисист Новак Джокович.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик поднялся на одну позицию и стал 48-м. Тимофей Скатов опустился на три строки — 147-й.

В парном разряде первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третье — американский теннисист Раджив Рам.

Казахстанские теннисисты в топ-100 «даблов» сдали позиции: Александр Недовесов потерял четыре строчки и стал 67-м, Андрей Голубев сместился на 12 отметок — 81-й. Бублик улучшил положение на одну позицию, заняв 158-е место.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Регистрировать велосипеды начали в Астане
Регистрировать велосипеды начали в Астане
Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области
Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Чаще воровать велосипеды стали в столице
Чаще воровать велосипеды стали в столице
Визит Президента РК в Китай, награды казахским боксерам, новшества госслужбы, поддержка сельских школ – обзор недели
Визит Президента РК в Китай, награды казахским боксерам, новшества госслужбы, поддержка сельских школ – обзор недели