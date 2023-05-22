Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в обновленном рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первое место вышел испанец Карлос Алькарас, вторым стал россиянин Даниил Медведев, на третью строчку сместился сербский теннисист Новак Джокович.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик поднялся на одну позицию и стал 48-м. Тимофей Скатов опустился на три строки — 147-й.

В парном разряде первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третье — американский теннисист Раджив Рам.

Казахстанские теннисисты в топ-100 «даблов» сдали позиции: Александр Недовесов потерял четыре строчки и стал 67-м, Андрей Голубев сместился на 12 отметок — 81-й. Бублик улучшил положение на одну позицию, заняв 158-е место.