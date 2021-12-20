Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в новой версии рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Звание первой ракетки мира оставил за собой серб Новак Джокович, за ним следуют Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Представитель Казахстана Александр Бублик по-прежнему занимает 36 место. Дмитрий Попко и Михаил Кукушкин также не изменили своего положения: 180 и 182.

В рейтинге «даблов» казахстанцы остались на прежних позициях: Андрей Голубев — 28, Бублик — 48, Александр Недовесов — 72.

Лидерами в парном разряде являются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также британец Джо Сэлисбери.