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Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в новой версии рейтинга ATP
20 Декабря 2021 13:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
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Звание первой ракетки мира оставил за собой серб Новак Джокович, за ним следуют Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).
Представитель Казахстана Александр Бублик по-прежнему занимает 36 место. Дмитрий Попко и Михаил Кукушкин также не изменили своего положения: 180 и 182.
В рейтинге «даблов» казахстанцы остались на прежних позициях: Андрей Голубев — 28, Бублик — 48, Александр Недовесов — 72.
Лидерами в парном разряде являются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также британец Джо Сэлисбери.
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