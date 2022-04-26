Казахстанские теннисисты узнали соперников в финальной части Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Малаге (Испания) состоялась жеребьевка группового этапа финала командного чемпионата мира. Сборная Казахстана попала в группу D, где сыграет в Глазго с хозяевами - Великобританией, а также с США и Нидерландами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Напомним, что в 2019 году в Мадриде наша команда уже играла на групповой стадии с Великобританией и Нидерландами. Тогда казахстанцы победили «оранжевых» 2:1 и с таким же счетом уступили британцам. Со сборной США ранее наша команда не встречалась.

Также матчи группового этапа пройдут в итальянской Болонье, немецком Гамбурге, испанской Валенсии и состоятся с 14 по 18 сентября.

В группе А в Болонье сыграют Италия, Хорватия, Аргентина и Швеция. В группе В в Валенсии - Испания, Канада, Сербия и Южная Корея. А в группе С в Гамбурге – Германия, Франция, Бельгия и Австралия.

Групповой этап Кубка Дэвиса впервые пройдет в четырех разных городах, а плей-офф примет испанская Малага. В плей-офф из четырех групп выйдут по две лучшие команды. Победитель будет определен с 23 по 27 ноября .