Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому раунду турнира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состоялась жеребьевка хардового турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан), передает МИА «Казмнформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сhampionat.com сообщает, что сетку возглавил первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Ему в первом круге турнира будет противостоять датчанин Хольгер Руне (31-е место в рейтинге). Вторым сеяным является россиянин Даниил Медведев (четвертое место в рейтинге). Он встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (40-е место в рейтинге).

Соперником российского теннисиста Карена Хачанова (18-е место в рейтинге) выступит американец Максим Кресси (34-е место в рейтинге). Также в турнире примут участие российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев. Они сыграют с победителями квалификации.

Другие интересные пары первого круга:

Адриан Маннарино (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария);

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Михаил Кукушкин (Казахстан);

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Александр Бублик (Казахстан);

Кристьян Гарин (Чили) – Новак Джокович (Сербия, 4).

Турнир в Астане пройдет с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 2 054 825.