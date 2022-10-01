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    15:04, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому раунду турнира в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состоялась жеребьевка хардового турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан), передает МИА «Казмнформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сhampionat.com сообщает, что сетку возглавил первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Ему в первом круге турнира будет противостоять датчанин Хольгер Руне (31-е место в рейтинге). Вторым сеяным является россиянин Даниил Медведев (четвертое место в рейтинге). Он встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (40-е место в рейтинге).

    Соперником российского теннисиста Карена Хачанова (18-е место в рейтинге) выступит американец Максим Кресси (34-е место в рейтинге). Также в турнире примут участие российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев. Они сыграют с победителями квалификации.

    Другие интересные пары первого круга:

    Адриан Маннарино (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария);

    Стефанос Циципас (Греция, 3) – Михаил Кукушкин (Казахстан);

    Таллон Грикспор (Нидерланды) – Александр Бублик (Казахстан);

    Кристьян Гарин (Чили) – Новак Джокович (Сербия, 4).

    Турнир в Астане пройдет с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 2 054 825.


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    Спорт Теннис Астана
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