Казахстанские теннисисты узнали соперников по «Мастерсу» в Мадриде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Испании 26 апреля стартует турнир серии ATP 1000/WTA 1000, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Лидер женской сборной Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина начнет путь со второго круга, где сыграет с победительницей матча между Анной Калинской (Россия) и Бренодой Фрухвиртовой (Чехия). Юлии Путинцевой на старте предстоит сразиться с американкой Клэр Лю (США).

У мужчин первая ракетка Казахстана Александр Бублик в первом круге встретится с Даниэлем Галаном из Колумбии, а Тимофею Скатову в основную сетку престижного турнира предстоит пробиваться через квалификацию, где на старте казахстанцу будет оппонировать итальянец Марко Чеккинато.