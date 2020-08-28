Казахстанские теннисисты узнали соперников на старте US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять представителей Казахстана выступят на US Open-2020. Стали известны их соперники по первому кругу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В мужской сетке турнира Александр Бублик, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, стартует матчем против 44-й ракетки мира британца Кайла Эдмунда. А Михаил Кукушкин (90-й) за выход во второй круг поспорит с венгром Аттилой Балашом (76-й).

В женской сетке соревнований Юлия Путинцева (33-я) на старте US Open встретится американской Меган Монтгомери (597-я), Елена Рыбакина (17-я) — с украинской Катариной Завацкой (107-я), а Зарина Дияс (66-я) сыграет с американской Бернардой Перой (61-я).

US Open-2020 стартует 31 августа. Казахстанцы должны сыграть свои матчи в этот день.