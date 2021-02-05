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    13:49, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники казахстанских теннисистов в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матчи 1-го раунда с участием казахстанцев:
    Александр Бублик (45) — Альяж Бедене (58);
    Михаил Кукушкин (90) — Доминик Тим (3);
    Елена Рыбакина (19) — Вера Звонарева (156);
    Юлия Путинцева (28) — Слоан Стивенс (40);
    Зарина Дияс (81) — Тамара Цидансек (88);
    Ярослава Шведова — Камила Джорджи (76).



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