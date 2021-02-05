Казахстанские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники казахстанских теннисистов в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матчи 1-го раунда с участием казахстанцев:

Александр Бублик (45) — Альяж Бедене (58);

Михаил Кукушкин (90) — Доминик Тим (3);

Елена Рыбакина (19) — Вера Звонарева (156);

Юлия Путинцева (28) — Слоан Стивенс (40);

Зарина Дияс (81) — Тамара Цидансек (88);

Ярослава Шведова — Камила Джорджи (76).



