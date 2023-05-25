Казахстанские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем сыграют казахстанские теннисисты на старте «Ролан Гаррос-2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

У женщин казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) в первом круге встретится либо с победительницей квалификации, либо со спортсменкой, которая проиграет в финале квалификации, но попадет в основную сетку, если кто-то снимется.

Также в одиночном разряде у женщин Казахстан будет представлять Юлия Путинцева (61-е место) — ее соперницей станет бельгийка Марина Заневска (88-е место).

Среди мужчин: лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (48-е место в рейтинге ATP) в первом круге сыграет либо с успешно выступившим в квалификации соперником, либо с тем, кто проиграет в финале квалификации. Тимофей Скатов (147-е место) поборется за выход в основную сетку: в финале квалификации он сыграет с бразильцем Фелипе Алвесом (165-е место).

В парном разряде в основной сетке сыграют Андрей Голубев, Анна Данилина, Александр Недовесов. Их соперники определятся позднее.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Тимофей Скатов в полуфинальном матче квалификации на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» обыграл финского теннисиста Отто Виртанена (119-я ракетка мира).