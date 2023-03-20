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    13:13, 20 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты узнали позиции в обновленном рейтинге ATP

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов представила актуальную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На первую позицию вышел испанец Карлос Алькарас, сместивший на вторую строчку серба Новака Джоковича. Третье место — у греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

    Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик потерял две позиции и занял 48-е место. Тимофей Скатов опустился на 15 строк, став 155-м.
    В парном разряде первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Замыкает топ-3 американец Раджив Рам.
    Александр Недовесов улучшил положение на одну позицию — 68-й, Андрей Голубев откатился на 13 строк вниз и занял 71-е место. Бублик отыграл семь строк — 178-й.


    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
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