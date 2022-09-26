Казахстанские теннисисты узнали позиции в новой версии рейтинга ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройку сильнейших по-прежнему составляют испанец Карлос Алькарас, Каспер Рууд из Норвегии и еще один представитель Испании Рафаэль Надаль.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик отыграл три позиции и занял 41-е место.

В парном рейтинге лидируют Джо Сэлисбери из Великобритании, американец Раджив Рам и другой британец Нил Скупски.

Казахстанец Андрей Голубев опустился с 50-го места на 52-е, а Александр Недовесов потерял одну строчку — 60-й. Бублик занял 156-е место, улучшив положение на три строки.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина сдала позиции в рейтинге WTA.





Фото:sports.kz











