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    13:58, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты узнали позиции в новой версии рейтинга ATP

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройку сильнейших по-прежнему составляют испанец Карлос Алькарас, Каспер Рууд из Норвегии и еще один представитель Испании Рафаэль Надаль.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик отыграл три позиции и занял 41-е место.

    В парном рейтинге лидируют Джо Сэлисбери из Великобритании, американец Раджив Рам и другой британец Нил Скупски.

    Казахстанец Андрей Голубев опустился с 50-го места на 52-е, а Александр Недовесов потерял одну строчку — 60-й. Бублик занял 156-е место, улучшив положение на три строки.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина сдала позиции в рейтинге WTA.



    Фото:sports.kz



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