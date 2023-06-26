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Казахстанские теннисисты узнали обновленный рейтинг

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Июня 2023, 09:25
Казахстанские теннисисты узнали обновленный рейтинг Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали актуальные версии рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В мужском рейтинге Александр Бублик, благодаря победе на турнире АТР 500 в Галле, взлетел на 27-ю строчку. Тимофей Скатов занимает 138-е место. Бейбит Жукаев расположился на 239-м, Михаил Кукушкин - 259-м, Денис Евсеев 320-м, а Дмитрий Попко - 343-м местах.

В парном разряде Александр Недовесов укрепил свое положение и теперь он 51-я ракетка мира, Андрей Голубев - 86-й.

В женском рейтинге лучшей из казахстанок остается Елена Рыбакина — третье место. Юлия Путинцева 53-я, приближается к 1000 Аружан Сагандыкова, которая по сравнению с прошлой неделей поднялась на 42 пункта и теперь занимает 1022-е место. В парном разряде Анна Данилина занимает 24-е, Жибек Куламбаева - 197-ю позицию.


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