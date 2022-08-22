Казахстанские теннисисты успешно выступили на юниорских турнирах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юные казахстанцы вновь успешно выступили на турнирах серии Tennis Europe и ITF Juniors, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В Душанбе на турнире серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет Виталий Зацепин в матче за титул парного разряда с Максимусом Вонгом из Сингапура обыграл первую пару соревнования - Бобура Мадаминова/Бобура Якубжанова из Узбекистана – 6:3, 7:6 (7:5). В одиночке финалистом стал другой казахстанец Олег Гусаков, который в решающей игре уступил россиянину Максиму Гончарову - 4:6, 2:6.

Ярких побед добились наши юниоры на европейских турнирах в возрасте до 12 , 14 и 16 лет.

На соревновании первой категории в немецком Регенсбурге Роберт Каминский в финале одержал уверенную победу над хозяином корта немцем Лианом Бинартом 6:4, 6:3. Для Роберта это первый одиночный трофей на международном уровне.

Там же в Регенсбурге на турнире, но уже среди игроков до 16 лет, София Исакова и Анастасия Крымкова выиграли парные соревнования. В матче за титул казахстанки оказались сильнее украинок Полины Семенюк/Анастасии Сорска - 6:2, 6:3.

На турнире в Черногории второй категории среди игроков до 12 лет Амина Нурмахан стала финалисткой, но выйти на решающую игру Амина не смогла из-за плохого самочувствия, а Медина Утепберген завоевала «серебро» в паре совместно с Евой Калядиной из России.В Ереване на турнире серии Tennis Europe третьей категории среди игроков до 14 лет казахстанцы Ярослав Пшеничный и Олжас Есеналы в матче за титул уступили россиянину Ивану Молгину/Давиду Погосяну из Армении со счетом 4:6, 7:5, 6:10. Среди девочек Альбина Какенова в паре с россиянкой Викторией Острюх проиграла Тео Чая (Грузия)/Раде Золотаревой (Россия) - 6:3, 7:6 (7:5).





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