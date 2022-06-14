14 Июня 2022 17:40

Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в юниорском рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня был обновлен мировой рейтинг юниоров ITF в возрастной категории 18 лет и младше, а также рейтинг ассоциации Tennis Europe среди игроков до 14 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Значительного прогресса добились казахстанцы. У юношей Максим Батютенко поднялся на пять пунктов и занимает 78-е место. Ислам Орынбасар на 198-м, Даниил Фелькер – 236-й, Даниал Рахматуллаев – 239-й, Амир Омарханов – 424-й. Среди девушек Аружан Сагандыкова расположилась на 82-й позиции, Сандугаш Кенжибаева – 119-я, Дана Байдаулет – 160-я, Жанель Рустемова – 165-я, Еркежан Арыстанбекова – 209-я, Айя Нупбая – 315-я, Асылжан Арыстанбекова – 417-я, Инкар Дюсебай – 434-я ракетка мира.

В рейтинге теннисной ассоциации Tennis Europe среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы занимает высокое четвертое место, в чемпионской гонке Зангар идет на пятом месте. В топ-50 вошли: Дамир Жалгасбай – 43-е место и Даниэль Тазабеков – 55-е место. У девочек Софья Исакова идет на 110-м месте, Ева Корышева – 223-м, Ариана Гогулина на 313-м и Сатима Тореген на 377-м месте.