Казахстанские теннисисты улучшили положение в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место в рейтинге по-прежнему принадлежит сербу Новаку Джоковичу, за ним в топ-3 располагаются Карлос Алькарас и поднявшийся на третью позицию россиянин Даниил Медведев.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик остался 55-м. Тимофей Скатов поднялся на две позиции и занял 122-е место.

В парном рейтинге первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третий — американский теннисисист Остин Крайчек.

Казахстанец Александр Недовесов поднялся на 12 мест и стал 60-м. Андрей Голубев улучшил положение на шесть строк — 65-й. Бублик все также занимает 160-е место.