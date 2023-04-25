РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:16, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты улучшили положение в рейтинге ATP

    None
    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первое место в рейтинге по-прежнему принадлежит сербу Новаку Джоковичу, за ним в топ-3 располагаются Карлос Алькарас и поднявшийся на третью позицию россиянин Даниил Медведев.
    Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик остался 55-м. Тимофей Скатов поднялся на две позиции и занял 122-е место.
    В парном рейтинге первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третий — американский теннисисист Остин Крайчек.
    Казахстанец Александр Недовесов поднялся на 12 мест и стал 60-м. Андрей Голубев улучшил положение на шесть строк — 65-й. Бублик все также занимает 160-е место.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Казахстанские тяжелоатлеты выходят на помост Азиады
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!