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    12:05, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты стартовали с победы на турнире в Истбурне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Недовесов выступают на турнире серии WTA 500 в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    33-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, переиграла испанку Сара Соррибес-Тормо, занимающую 40-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:5, 6:1 во втором круге турнира серии WTA 500 в Великобритании.
    За 1 час и 33 минуты матча 27-летняя казахстанка по одному разу подала навылет и допустила двойную ошибку, а также реализовала три брейка из шести. Теперь счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Юлии.
    В третьем круге соревнований в Истбурне Путинцева сыграет с украинкой Ангелиной Калининой или Марией Саккари из Греции.
    Здесь же в Истборне, но на мужской 250-ке Александр Недовесов в паре с пакистанцем Айсамом Куреши пробился в четвертьфинал. В первом круге казахстанско-пакистанский дуэт в двух сетах обыграл британцев Джулиана Кэша/Анри Паттена – 6:4, 7:6 (7:4).



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