Казахстанские теннисисты стартовали с победы на турнире в Истбурне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Недовесов выступают на турнире серии WTA 500 в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

33-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, переиграла испанку Сара Соррибес-Тормо, занимающую 40-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:5, 6:1 во втором круге турнира серии WTA 500 в Великобритании.

За 1 час и 33 минуты матча 27-летняя казахстанка по одному разу подала навылет и допустила двойную ошибку, а также реализовала три брейка из шести. Теперь счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Юлии.

В третьем круге соревнований в Истбурне Путинцева сыграет с украинкой Ангелиной Калининой или Марией Саккари из Греции.

Здесь же в Истборне, но на мужской 250-ке Александр Недовесов в паре с пакистанцем Айсамом Куреши пробился в четвертьфинал. В первом круге казахстанско-пакистанский дуэт в двух сетах обыграл британцев Джулиана Кэша/Анри Паттена – 6:4, 7:6 (7:4).



