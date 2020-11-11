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Казахстанские теннисисты стартовали с побед  на турнире в США

11 Ноября 2020 14:27
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Казахстанские теннисисты стартовали с побед  на турнире в США

КЭРИ. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Кэри (США) международном теннисном турнире «Cary Challenger», который входит число соревнований ATP Challenger стартовали соревнования в парном разряде турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Казахстанский дуэт Александр Недовесов и Андрей Голубев в первом матче одержали победу над международным дуэтом Трит Хьюи (Филиппины) и Роберт Галлоуэй (США). Матч завершился победой казахстанского дуэта со счетом 1:6, 6:4, 7:10.

В следующем круге казахстанцам предстоит поединок против интернационального дуэта Денис Новиков (США)/Теймураз Габашвили (Россия).

Еще один казахстанский теннисист Дмитрий Попко, выступающий в паре с поляком Питером Полански, также одержал победу в первом матче соревнований в парах. В матче за выход в следующий круг, Попко/Полански обыграл дуэт Роберто Сид Суберви (Доминиканская республика)/Даниэль-Элаи Галан (Колумбия). Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2.


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