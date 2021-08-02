Казахстанские теннисисты стали триумфаторами международных турниров в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Последняя неделя июля оказалась довольно насыщенной для казахстанских теннисистов. На различных международных турнирах серии ITF и TE наши спортсменки показали хорошие результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Каире, Жибек Куламбаева в дуэте с россиянкой Анастасией Сухотиной в сухую победили Меллу Гонсалес и Алису Русова из Эквадора со счетом 6:0, 6:0. Для казахстанки этот титул стал шестым в нынешнем сезоне в парном разряде.

Не отстают от взрослых и наши юниоры. В Душанбе на турнире пятой категории серии ITF Junior Карина Ризванова и Стефания Шалахова в финале парного разряда одолели Мунису Ашурбекову и Мафтубану Кахарманову – 6:1, 6:2. На этом же турнире среди юношей Егор Билый и Илья Ведмедь в решающей игре уступили россиянам Олегу Колнинову и Андрею Козлову – 0:6, 4:6. В одиночном разряде Раиса Петровская в тяжелой борьбе проиграла россиянке Виктории Миловановой – 2:6, 5:7.

Отличных результатов добились воспитанницы теннисного клуба «Казахмыс». В Черногории на соревновании серии TE до 16 лет «RIO VERDE OPEN» в одиночном разряде Инкар Дюсебай дошла до финала, где уступила Иве Лакич (Хорватия) 2:6,2:6. В парном разряде Инкар в дуэте с Дильназ Машабаевой смоли завоевать титул.

Там же в Черногории, но уже на другом турнире серии ТЕ «Niksic OPEN» в одиночке Дильназ Машабаева в финале в трех сетах уступила Эвелине Тахмазян (Россия) 6:3, 3:6, 3:6. Вместе с Инкар Дюсебай Дильназ снова выиграла пару, одолев в финале Дарью Домовую (Россия) и Александру Сихарулидзе (США) 6:1, 6:4.

И на третьем по счету соревновании в Черногории «EMINENT PODGORICA OPEN 2021», казахстанка Ариана Колбасина в тандеме с Дарьей Роговой (Украина) в финальной игре были сильнее Теодоры Костович (Сербия) и Масы Танаскович (Сербия) 6:7, 6:0, 10:4.