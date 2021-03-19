Казахстанские теннисисты стали призерами международного турнира в Минске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Амир Омарханов и Зара Даркен стали призерами международного турнира в Минске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Как отметили в Федерации, с 13 по 19 марта в Минске проходил международный юношеский турнир второй категории «Minsk Star» серии «Tennis Europe Junior Tour». Возраст участников соревнований — 14 лет и младше.

В турнире приняли участие как теннисисты Беларуси этого возраста, так и спортсмены из Казахстана, Армении, Великобритании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

Хороших результатов добились игроки юношеской сборной Казахстана, которые в парном разряде стали призерами. Амир Омарханов в дуэте с Русланом Костюкевичем из Беларуси в первом раунде сотворили сенсацию, победив на тай-брейке вторых сеяных Егора Горина и Илью Мальцева из России – 6:3, 0:6, 10:7. В четвертьфинале казахстанско-беларусский дуэт легко расправился с Микаэлем Аванесяном (Армения) и Станиславом Бульбянковым (Беларусь) – 6:2, 6:2. В полуфинале Омарханов/Костюкевич в упорнейшей борьбе обыграли Жозефа Седлара (Чехия) и Максима Власова (Россия) – 6:7 (5), 6:2, 10:5. В решающем матче Амир и Руслан уступили первым сеянным турнира, россиянам Тимофею Дерепаско и Егору Плешивцеву – 4:6, 5:7, и завоевали второй приз.

По похожему сценарию выступила на девичьем турнире Зара Даркен, игравшая в паре с представительницей Германии Анастасией Нестерович. В первом раунде казахстанско-немецкий дуэт победил Стефанию Пушкарь (Украина) и Софью Исакову из Казахстана – 6:3, 7:5. В четвертьфинале Зара и Настя столь же легко разобрались и с четвертой сеянной парой соревнования россиянками Анастасией Рожковой и Анной Снегиревой– 6:4, 6:2. Даркен/Нестерович в полуфинале не смогли сыграть по причине отказа их соперниц. Таким образом, без борьбы прошли в финал. В решающем матче казахстанка и немка играли против первых сеянных турнира, россиянок Дарьи Бочковой и Ксении Смирновой. Финальная игра получилась зрелищной. Первый сет Бочкова и Смирнова смогли забрать лишь с помощью одного реализованного брейка 7:5. Вторая партия шла ровно, соперницы уверенно брали свои подачи, однако, в 9 гейме россиянки снова реализовали брейк и победили 6:4.