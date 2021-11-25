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Казахстанские теннисисты сразятся с узбекистанскими за выход в финал первенства Азии

25 Ноября 2021 09:53
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Казахстанские теннисисты сразятся с узбекистанскими за выход в финал первенства Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана вышла в полуфинал командного первенства ITF Asian 12&Under Team Championships 2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Наши юноши после вчерашнего досадного поражения от Таиланда вышли на игру против Иордании предельно сконцентрированными. Первым на центральном корте играл Мадияр Тагибеков - ему противостоял Шатара Таляль. С первых минут матча Мадияр полностью доминировал на корте. Казахстанец использовал острейшие форхенды, направлял мячи в противоположные от соперника углы, вынуждая его ошибаться. Деморализованный оппонент за два сета взял всего один гейм. В итоге, уверенная победа Тагибекова!

Во второй игре, где встречались Ярослав Пшеничный и Жабер Амир, борьба получилась лишь в первой партии: соперники уверенно брали свои подачи и дело дошло до тайбрейка, где удача улыбнулась Ярославу. Во втором сете наш спортсмен не оставил камня на камне от Жабера, победив 6:0.
В ничего не решающем парном матче Пшеничный и Тагибеков также уверенно победили Жабера и Шатару – 6:1, 6:0.
В свою очередь казахстанки в поединке со сборной Индии проявили настоящий бойцовский характер. Эвелина Балаганская в упорной борьбе в двух сетах уступила Майе Реватхи 6:7, 4:6. Восстановила равновесие Ева Корышева, которая победила Хариташри Векатеш 6:2, 6:4, а в заключительной игре Сабина Шухратова/Ева Корышева взяли верх над дуэтом Реватхи/Векатеш – 6:2, 6:4.
Таким образом, наши мальчики и девочки вышли в полуфинал с первых мест и уже завтра в полуфинале их ждет принципиальная встреча со сборной Узбекистана.
В спорте соперничество Казахстана и Узбекистана длится со времен СССР. В-первую очередь, это запомнилось историческим противостоянием между футбольными клубами «Кайрат» и «Пахтакор» и зрелищными боксерскими поединками. Теперь дело дошло и до тенниса, совсем скоро станет известно имя финалиста первенства Азии.

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#Спорт   #Теннис  
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