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Казахстанские теннисисты сохраняют шансы на попадание в финал юношеского чемпионата мира

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Апреля 2022, 18:21
Казахстанские теннисисты сохраняют шансы на попадание в финал юношеского чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели сборная Казахстана в полуфинале квалификации зоны Азия/Океания к юниорскому командному первенству планеты уступила двукратным чемпионам мира 2011 и 2015 годов среди игроков до 14 лет - сборной Южной Кореи со счетом 1:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В драматичном матче исход поединка решился в парной игре, где наши уступили 4:6, 2:6. До этого свой одиночный матч выиграл Дамир Жалгасбай 6:3, 6:2, а Зангар Нурланулы, в свою очередь, проиграл своему оппоненту по одиночке - 1:6, 1:6.

Тем не менее, у казахстанцев остается шанс сыграть в финальном этапе чемпионата мира, который состоится осенью этого года. Для этого подопечным Сергея Квака завтра нужно обыграть команду Таиланда, которая сегодня в параллельном полуфинале уступила сборной Японии 0:2.

Ранее юношеская сборная Казахстана никогда не играла в финальной стадии чемпионата мира.


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