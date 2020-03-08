Казахстанские теннисисты сложили восьмерку из ракеток и поздравили женщин с праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Казахстана записала видеопоздравление с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ».

Видеоролик появился на официальной странице федерации в Facebook.

Трогательное поздравление за кадром зачитал Александр Бублик, первая ракетка Казахстана.

«Дорогие наши любимые жены, келинки, дочери, матери, подруги и все-все сильные, прекрасные женщины! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку. Любите сами и будьте всегда любимы. Оставайтесь такими же прекрасными, неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми. Счастья вам, радости и удачи всегда и во всем!» - говорится в поздравлении.

На последних кадрах ролика Александр Бублик складывает «восьмерку» из ракеток, а казахстанские теннисисты скандируют: «Поздравляем!».



