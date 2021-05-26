Казахстанские теннисисты Скатов и Евсеев вышли во второй круг турнира в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы продолжают успешно выступать на турнире серии «Челленджер» в Оэйраше (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

В первом раунде соревнований Денис Евсеев в двух сетах одолел хорвата Нину Сердарушича со счетом 6:4, 7:5. За 1 час и 40 минут матча казахстанец оформил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10-ти. В следующем круге Евсеев сыграет с португальцем Нуно Боргесом.

Тимофей Скатов в первом круге победил нидерландца Игора Сийслинга со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа и 14 минут. За это время Скатов три раза подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 8-ми. Путевку в 1/4 финала он оспорит с местным игроком Гонсалу Оливейрой.