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    17:16, 26 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты Скатов и Евсеев вышли во второй круг турнира в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы продолжают успешно выступать на турнире серии «Челленджер» в Оэйраше (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

    В первом раунде соревнований Денис Евсеев в двух сетах одолел хорвата Нину Сердарушича со счетом 6:4, 7:5. За 1 час и 40 минут матча казахстанец оформил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10-ти. В следующем круге Евсеев сыграет с португальцем Нуно Боргесом.

    Тимофей Скатов в первом круге победил нидерландца Игора Сийслинга со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа и 14 минут. За это время Скатов три раза подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 8-ми. Путевку в 1/4 финала он оспорит с местным игроком Гонсалу Оливейрой.


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