Казахстанские теннисисты проиграли исторический финал «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграли в финале турнира серии «Большого шлема», передает МИА «Казинформ».

«В финале Открытого чемпионата Франции казахстанский дуэт встречался с хозяевами корта французами Пьером-Югом Эрбером и Николя Маю. Первая партия осталась за парой Бублик-Голубев со счетом 6:4. Во втором сете дело дошло до тай-брейка (6:6), где сильнее оказались французы (7:1). В решающей партии казахстанцы уступили 4:6», - сообщила в Instagram пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Финальный матч парного разряда «Ролан Гаррос» казахстанские любители спорта смогли увидеть в прямом эфире на сайте федерации.

Как сообщалось ранее, ФТК удалось выкупить телевизионные права на показ решающей встречи между казахстанцами Александром Бубликом/Андреем Голубевым и французами Пьером-Юга Эрбера и Николя Маю.

Напомним, казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде. 10 июня, на центральным корте «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрие, наши ребята впервые в истории казахстанского тенниса в мужском парном разряде вышли в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинале наш дуэт обыграл испанцев Пабло Андухара/Педро Мартинеса. В первом сете казахстанцы проиграли 1:6. Во втором игра шла вровень вплоть до 9 гейма. Единственный брейк-пойнт позволил Александру и Андрею забрать вторую партию – 6:4. В решающем сете казахстанцы вновь в стартовом гейме сделали брейк. Этого им хватило, чтобы довести матч до победы и подарить всем казахстанцам выход в исторический финал.

Отметим, Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграли в финале турнира серии «Большого шлема». До этого, семь лет назад на «Ролан Гаррос» Андрей доходил до полуфинала с австралийцем Сэмом Гротом. Александр же играл в полуфинале на Australian Open вместе с еще одним казахстанцем Михаилом Кукушкиным.