Казахстанские теннисисты пробились в третий круг Мастерса в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы продолжают успешное выступление на турнире Miami Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

18-я ракетка мира Елена Рыбакина во втором раунде Miami Open переиграла румынку Елену Габриэлу Рузе, которая является 57-м номером рейтинга WTA, - 6:4, 7:5.

Длительность матча составила 1 час и 45 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, шесть брейков и трижды ошиблась на подаче. Ранее соперницы не встречались.

Следующую игру 22-летняя казахстанка проведёт с американкой - либо с Джессикой Пегулой, либо со Слоан Стивенс.

Александр Бублик в своей стартовой игре в трехсетах одолел колумбийца Даниэля Элахи Галана — 6:7 (7:9), 6:3, 6:4.

За два часа с небольшим Бублик выполнил 11 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 6 брейков из 12-и.

Далее первую ракетку Казахстана ждет шестой сеяный данных состязаний и недавний соперник по Кубку Дэвиса — норвежец Каспер Рууд, которого Александр уверенно победил в Осло.

Юлия Путинцева на свой поединок с Лесей Цуренко из Украины потратила почти три часа и три сета – 6:3, 4:6, 7:5. За это время наша теннисистка сделала один эйс, три раза совершила двойные на подаче и реализовала 8 из 13 брейк-поинтов.

В следующем круге Юлия будет противостоять Пауле Бадосе из Испании.