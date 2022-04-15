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    20:15, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты пробились в полуфинал зонального Juniors Davis Cup

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Индии юниоры Казахстана обыграли одну из сильнейших сборных Азии - Южной Кореи на групповом этапе квалификации командного чемпионата мира. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в стартовой игре Амир Омарханов уверенно победил лидера сборной Кореи со счетом 6:3, 6:4 и вывел команду вперёд. Во втором матче Данир Калдыбеков уступил и соперники сравняли счёт.

    В решающей парной игре карагандинцы Амир Омарханов в дуэте с Виталием Зацепиным в невероятно зрелищном матче вырвали победу и принесли Казахстану путёвку в полуфинал. Завтра нашим ребятам за выход в финал предстоит сыграть со сборной Индии.


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