Казахстанские теннисисты пробились в полуфинал зонального Juniors Davis Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Индии юниоры Казахстана обыграли одну из сильнейших сборных Азии - Южной Кореи на групповом этапе квалификации командного чемпионата мира. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в стартовой игре Амир Омарханов уверенно победил лидера сборной Кореи со счетом 6:3, 6:4 и вывел команду вперёд. Во втором матче Данир Калдыбеков уступил и соперники сравняли счёт.

В решающей парной игре карагандинцы Амир Омарханов в дуэте с Виталием Зацепиным в невероятно зрелищном матче вырвали победу и принесли Казахстану путёвку в полуфинал. Завтра нашим ребятам за выход в финал предстоит сыграть со сборной Индии.