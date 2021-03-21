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    22:44, 20 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты примут участие в международном турнире в Майами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 22 марта по 4 апреля в Майами пройдет крупнейший теннисный турнир среди мужчин и женщин — Miami Open presented by Itaú, считающийся одним самых престижных турниров серии ATP Masters. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В 2019 году соревнования впервые прошли на «Хард Рок стэдиум» в Майами, а до этого проводились в Ки-Бискейне. В 2020 году турнир был отменён из-за коронавирусной пандемии.

    Мужской турнир Miami Open presented by Itaú относится к серии АТР Masters 1000, а женский – к Premier Mandatory. Призовой фонд мужской и женской части соревнований составляет около 9 млн. долларов США. Однако, организаторы в этом году решили в 2,5 раза сократить призовой фонд - он составит $6,68 млн. (по $3,34 млн на мужскую и женскую сетки). Призовые для чемпионов в одиночном разряде снизились на 80% – они получат по 300 тысяч вместо $1,354 млн.
    Трибуны будут заполнены на 20% от привычной посещаемости. Это напрямую и повлияло на размер призовых. Для игроков организуют «пузырь» в отеле. Их будут выпускать только на матчи и тренировки.
    Организаторы Miami Open presented by Itaú опубликовали на официальном сайте заявочный список участников. В нём шесть казахстанцев. В мужской части соревнования в основной сетке значится Александр Бублик, и Михаил Кукушкин. У женщин - Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс начнут борьбу с основы, а Ярослава Шведова сыграет по защищенному рейтингу.

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