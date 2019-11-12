Казахстанские теннисисты примут участие в Кубке Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­- 18 ноября в Мадриде стартуют престижные международные командные соревнования в мужском теннисе - Кубок Дэвиса. Казахстанские теннисисты примут участие в нем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Так, в первый соревновательный день, 19 ноября, нашей команде предстоит матч против команды Нидерландов. Матч стартует в 16:00 по времени Нур-Султана.

21 ноября казахстанские теннисисты проведут матч против соперников из Великобритании. Матч стартует в 16:00 по времени Нур-Султана.

Казахстанскую команду на турнире представят Михаил Кукушкин, Александр Бублик, Александр Недовесов, Андрей Голубев и Дмитрий Попко.