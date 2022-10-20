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    19:39, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты потерпели поражение на старте турнире в Стокгольме

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев дебютировали на турнире парного разряда хардового турнира в помещении в шведском Стокгольме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы в паре потерпели поражение от мексиканско-аргентинского дуэта Сантьяго Гонсалес — Андрес Мольтени со счетом 3:6, 6:3, 7:10. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

    За время матча пара Недовесова и Голубева исполнила одну подачу навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла шесть очков и три гейма подряд.

    Встреча с участием казахстанцев проходила на стадии /18 финала шведского турнира в помещении.



    Фото: sports.kz



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