Казахстанские теннисисты потерпели поражение на старте турнире в Стокгольме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев дебютировали на турнире парного разряда хардового турнира в помещении в шведском Стокгольме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы в паре потерпели поражение от мексиканско-аргентинского дуэта Сантьяго Гонсалес — Андрес Мольтени со счетом 3:6, 6:3, 7:10. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

За время матча пара Недовесова и Голубева исполнила одну подачу навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Встреча с участием казахстанцев проходила на стадии /18 финала шведского турнира в помещении.





Фото: sports.kz







