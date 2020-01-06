Казахстанские теннисисты поднялись в рейтинге ATP
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала актуальную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Тройка лидеров осталась без изменений: на первом месте - испанец Рафаэль Надаль, вторая позиция принадлежит сербу Новаку Джоковичу, третий - швейцарец Роджер Федерер.
Представитель Казахстана Александр Бублик, в прошлом выпуске занимавший 56 строку, стал 55. Михаил Кукушкин также отыграл одно место в первой сотне рейтинга - 66. Ближайший к топ-100 из казахстанских спортсменов Дмитрий Попко занимает 184 строчку (+2).
В парном разряде Кукушкин улучшил положение на две строки (138), аналогичным образом пошел на повышение Андрей Голубев (167), Александр Недовесов занимает 198 отметку (+1).
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