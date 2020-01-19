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Казахстанские теннисисты победили в парном разряде на турнире в Бангкоке

19 Января 2020 09:54
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Казахстанские теннисисты победили в парном разряде на турнире в Бангкоке

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев сумели одержать победу в финале турнира АТР Challenger в Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

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В решающем матче против нашей пары спортсменов выступили таец Санчай Ративатана и индонезиец Кристофер Рунгкат, которые проиграли в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 10:5.За 1 час и 24 минуты игрового времени Александр и Андрей совершили 5 подач на вылет, 1 двойную ошибку и отыграли 3 из 5 брейк-поинтов.



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Ключевые слова: Спорт,
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