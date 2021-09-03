Казахстанские теннисисты отметились победами на турнире в Бишкеке

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Бишкеке завершился международный юношеский турнир четвертой категории (U-18) под эгидой ITF, где снова на пьедестал попали казахстанские теннисисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Напомним, что неделю назад в Бишкеке на турнире пятой категории серии ITF Junior Даниил Фелькер в финале одолел первую ракетку соревнования, иранца Касра Рахмани. В свою очередь, в парном разряде у девочек не было равных казахстанкам Елене Ким и Стефании Шалаховой, которые в решающей игре довольно легко победили Яну Кузнецову (Казахстан)/Ксению Логвину (Россия).

Сегодня, 3 сентября, завершились финальные матчи в парном разряде, где Даниил Фелькер в дуэте с Никитой Сидоровым одолели еще одну казахстанскую пару Романа Коновалова и Жакаса Козбака со счетом 6:3, 6:4.

В одиночке Даниил и Никита проиграли на стадии четвертьфинала. У девочек Елена Ким в паре с россиянкой Валерией Ивановской одолели чисто казахстанский дуэт в лице Сати Аубакировой и Арианы Колбасиной – 6:3, 5:7, 10:7.