09:53, 30 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстанские теннисисты остановились в шаге от финала турнира в Базеле
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев провели полуфинальный матч парного разряда хардового турнира в помещении в швейцарском Базеле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские теннисисты в паре потерпели поражение от хорватско-американского дуэта Иван Додиг — Остин Крайчек в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 15 минут.
За все время игры пара казахстанцев исполнила три подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и выиграла пять очков и один гейм подряд.
Таким образом, Недовесов и Голубев не сумели выйти в полуфинал турнира в Швейцарии.
Фото: sports.kz.