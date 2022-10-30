Казахстанские теннисисты остановились в шаге от финала турнира в Базеле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев провели полуфинальный матч парного разряда хардового турнира в помещении в швейцарском Базеле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские теннисисты в паре потерпели поражение от хорватско-американского дуэта Иван Додиг — Остин Крайчек в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 15 минут.

За все время игры пара казахстанцев исполнила три подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и выиграла пять очков и один гейм подряд.

Таким образом, Недовесов и Голубев не сумели выйти в полуфинал турнира в Швейцарии.



Фото: sports.kz.