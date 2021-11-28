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Казахстанские теннисисты одержали «сухую» победу над Канадой в Кубке Дэвиса

28 Ноября 2021 22:46
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Казахстанские теннисисты одержали «сухую» победу над Канадой в Кубке Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мадриде (Испания) проходит встреча группового этапа Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В третьем поединке казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли с канадцами Брейденом Шнуром и Вашеком Поспишилом. В первом сете казахстанские теннисисты одолели представителей Канады со счетом 6:4, во втором уступили — 6:7, третий сет казахстанцы выиграли со счетом 6:1.

Таким образом, Казахстан побеждает Канаду со счетом 3:0.
Напомним, в первом поединке сегодняшнего дня Михаил Кукушкин одолел Брейдена Шнура — 6:3, 6:7, 6:5, а во второй встрече Александр Бублик был сильней Вашека Поспишила со счетом 6:2, 7:6.
В итоге Казахстан одержал победу в группе В над Швецией и Канадой и вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

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#Спорт   #Теннис  
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