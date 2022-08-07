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Казахстанские теннисисты не сумели завоевать медаль на юниорском ЧМ
7 Августа 2022 01:51

Казахстанские теннисисты не сумели завоевать медаль на юниорском ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юниорская сборная Казахстана по теннису сыграла в матче за бронзовые медали чемпионата мира до 14 лет в чешском городе Простееве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече за «бронзу» казахстанцы встретились со сверстниками из Соединенных Штатов Америки. В первом матче Дамир Жалгасбай потерпел поражение со счетом 3:6, 3:6. Во второй игре Зангар Нурланулы сравнял счет — 6:3, 4:6, 6:2.

В последней парной встрече, в которой приняли участие тот же Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков, казахстанцы проиграли в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

Для Казахстана это первый подобный успех на чемпионате мира. Ранее казахстанцы не выходили в плей-офф турнира.


Фото: Федерация тенниса Казахстана.


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