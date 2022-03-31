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    07:29, 31 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты не сумели выйти в четвертьфинал «Челленджера» в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисисты из Казахстана Денис Попко и Тимофей Скатов неудачно стартовали на турнире парного разряда мужского «Челленджера» проходящего в эти дни в городе Оэйраш в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы в матче 1/8 финала встретились на корте с уругвайско-итальянским дуэтом Мартин Куэвас — Лусиано Дардери. Во встрече, которая продлилась всего один час и 17 минут, Скатов и Попко уступили со счетом 6:4, 2:6, 8:10.

    Во время игры казахстанские теннисисты не подали ни одной подачи навылет, совершили три двойные ошибки и выиграли пять очков и три гейма подряд.

    Стоит отметить, что этот матч стал первым для казахстанцев на турнире в парном разряде.

    Теги:
    Спорт Теннис
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