Казахстанские теннисисты не смогли выйти в полуфинал турнира Аstana Оpen

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли в четвертьфинале парного турнира Astana Open ATP 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанцы уступили французу Бенджамину Бонзи и поляку Ромену Арнеодо со счетом 6:4, 4:6, 10:7.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 31 минуты. За это время Александр и Андрей выполнили два эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух, а их соперники два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трех.

Напомним, «Astana Open» - это турниры престижной серии АТР 250 и WTA 250, проводимые под эгидой международной Ассоциации Профессионалов Тенниса (АТР) и Женской теннисной Ассоциации (WTA), в котором примут участие теннисисты ТОП-100 мирового рейтинга, такие как Аслан Карацев, Джон Миллман, Бенуа Пер, Кристина Младенович, Элисон Ван Утвейк и другие. Финал мужского турнира пройдет 26 сентября, женского - 2 октября 2021 года.