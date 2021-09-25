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    21:38, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты не смогли выйти в полуфинал турнира Аstana Оpen

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли в четвертьфинале парного турнира Astana Open ATP 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстанцы уступили французу Бенджамину Бонзи и поляку Ромену Арнеодо со счетом 6:4, 4:6, 10:7.

    Продолжительность противостояния составила 1 час и 31 минуты. За это время Александр и Андрей выполнили два эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух, а их соперники два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трех.

    Напомним, «Astana Open» - это турниры престижной серии АТР 250 и WTA 250, проводимые под эгидой международной Ассоциации Профессионалов Тенниса (АТР) и Женской теннисной Ассоциации (WTA), в котором примут участие теннисисты ТОП-100 мирового рейтинга, такие как Аслан Карацев, Джон Миллман, Бенуа Пер, Кристина Младенович, Элисон Ван Утвейк и другие. Финал мужского турнира пройдет 26 сентября, женского - 2 октября 2021 года.


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